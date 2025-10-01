Il cordoglio del mondo politico ed imprenditoriale abruzzese per la morte di Beppe De Cecco
Arrivano le reazioni e i commenti di cordoglio per la morte di Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della storica azienda di famiglia produttrice di pasta, ed ex presidente del Pescara Calcio.De Cecco, lo ricordiamo, aveva 77 anni. Ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
De Cecco, l’imprenditore che ha portato l’Abruzzo nel mondo: il cordoglio dal mondo politico - L’Abruzzo saluta con profonda commozione Giuseppe Adolfo De Cecco, storico guida del Molino e Pastificio De Cecco, imprenditore che ... Secondo abruzzolive.it
