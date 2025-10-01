Prima la necessità di mettere in sicurezza le persone, poi l’intervento per la pulizia del territorio con il desiderio di tornare alla normalità. Infine la stima dei danni: poco meno di 2,3 milioni di euro. Il Comune aveva invitato i cittadini e le imprese a presentare all’ufficio Protocollo il modulo con la stima dei danni subiti. Era stata anche indicata la scadenza di lunedì 29 settembre. Un limite abbastanza restrittivo, ma su cui il Comune non aveva alcun potere di intervenire. Anzi, entro la giornata di lunedì c’era l’obbligo per gli uffici municipali di trasmettere tutto quanto alla Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il conto a Bovisio. Strade, imprese e ottanta privati