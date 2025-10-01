Il Consiglio di Stato accoglie le ragioni del Comune | utilizzo temporaneo di studentati come ostelli solo con precise limitazioni

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore del Comune di Firenze respingendo il ricorso in appello avanzato da due studentati nei confronti delle sentenze già emesse dal TAR Toscana, confermando che nel Comune di Firenze gli studentati (e dunque gli immobili che ospitano alloggi per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

