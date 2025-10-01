Il concerto di Levante il molo di Palermo i giochi d' acqua | la gallery della presentazione dell' Audi Q3 Sportback 2025
Debutto nazionale per l'Audi Q3 Sportback, affiancata dalla variante Suv. Una serata di celebrazioni presso il molo trapezoidale palermitano, dove - dopo l'intervento di riqualificazione - sorgono numerose attività, ristoranti, un lago urbano con fontana in grado di creare straordinari giochi d'acqua e un teatro panoramico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: concerto - levante
Il Rise Up Gospel Soul Choir e i Cherries on a Swing Set in concerto a Bari per il Levante a Cappella Festival
I DIIV in concerto a Sestri Levante per il Mojotic Festival 2025
Emergency, a Reggio Emilia il concerto con Levante, Francamente e molti altri
Oggi, 19 settembre, giornata ricca di eventi per WKO a Pesaro! La nostra sede, Villa Vismara Currò GIARDINO DI SANTA MARIA, ci ospiterà tutto il pomeriggio. Ore 16.00 CONCERTO FINALE DEGLI ALLIEVI DI BELCANTO AL SOL LEVANTE (Chihar - facebook.com Vai su Facebook
Presentata l’8^ edizione di Piano City Palermo, più di 40 concerti - PALERMO – Dai teatri alle piazze del centro storico, dai giardini al waterfront, passando per cortili e palazzi monumentali e biblioteche della città, Piano City ritorna a Palermo dal 26 al 28 settemb ... livesicilia.it scrive
Radio Italia Live - Il concerto: oggi a Palermo. Cantanti, scaletta, conduttori e come vederlo - 40 di venerdì 27 giugno 2025 si terrà il più grande evento gratuito di musica live nel nostro Paese, ... Da gazzetta.it