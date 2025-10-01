Il Comune di Foggia sottoscrive il Manifesto per la Regione della Pace

Il Comune di Foggia ha preso parte alla Marcia Itinerante per la Pace e la Nonviolenza – “Seminiamo la Regione della Pace”, svoltasi ad Accadia con la partecipazione di studenti, insegnanti, associazioni, istituzioni e cittadini provenienti da diversi comuni del territorio provinciale. La sindaca. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - foggia

Il Comune di Foggia assume: entrano in servizio 20 idonei dei concorsi

Ristrutturazione edilizia, Foggia è il primo Comune capoluogo di provincia il "Piano Casa"

Altri 20 nuovi assunti al Comune di Foggia: reclutato nuovo personale con lo scorrimento delle graduatorie

? GESTIONE ZACCHERIA "88mila euro che il Comune di Foggia perde. Chi ci guadagna? Solo l'Asd Heraclea Candela" #lattacco #stadiozaccheria #foggia #mainiero - facebook.com Vai su Facebook

EVENTO Foggia, il Comune approva la partecipazione all’evento ANAC “La forza dell’integrità” - L'evento "La Forza dell’Integrità” è in programma il 30 settembre 2025 nella Sala del Tribunale di Palazzo della Provincia ... Lo riporta statoquotidiano.it

Tar, legittimo lo scioglimento del comune di Foggia del 2021 - Il provvedimento di scioglimento del Comune di Foggia formalizzato nel Dpr del 6 agosto 2021 è pienamente legittimo "essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e ... Scrive ansa.it