Il Comune cerca tre nuovi agenti di polizia locale aperto il concorso
Il Comune di Pordenone cerca tre nuovi agenti di polizia locale. È stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di “agente di polizia locale” (categoria PLA – posizione economica PLA1). La domanda va inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 12:00 del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
