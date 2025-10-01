Il colonnello Simone Mettini morto nell' incidente aereo

Da poco più di un anno era arrivato al comando del 70° Stormo di Latina. Il colonnello Simone Mettini si era insediato lo scorso 9 luglio all'aeroporto Comani, sede appunto del 70° Stormo dell'Aeronautica militare, prendendo le redini della prestigiosa scuola di volo dal suo predecessore, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti il colonnello Simone Mettini e un giovane allievo

#Latina #CaSMD Gen Portolano: ”Lo Stato Maggiore della Difesa e tutte le Forze Armate si stringono con profonda commozione attorno alle famiglie del Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e dell’Allievo Lorenzo Nucheli, tragica - X Vai su X

Chi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’aereo caduto a Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli - Sposato con due figli, suonava il basso nei locali di Latina. quotidiano.net scrive