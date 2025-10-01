Il colonnello Simone Mettini morto nell' incidente aereo

Da poco più di un anno era arrivato al comando del 70° Stormo di Latina. Il colonnello Simone Mettini si era insediato lo scorso 9 luglio all'aeroporto Comani, sede appunto del 70° Stormo dell'Aeronautica militare, prendendo le redini della prestigiosa scuola di volo dal suo predecessore, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

