Il coach | Abbiamo alzato ritmo e intensità Euforico il presidente | Siamo una squadra forte Ivanovic | Una grande vittoria Zanetti | Abbiamo tifosi fantastici

Il tripudio del pubblico, la gioia dei giocatori in campo e quella del presidente Massimo Zanetti che ha assistito al confronto dei suoi ragazzi in prima fila esultando, con tutto il popolo bianconero, per la vittoria sul Real Madrid. "Abbiamo una squadra forte, con tanti elementi forti e intercambiabili – conferma il numero uno bianconero – Ivanovic è stato bravissimo ad amalgamare i ragazzi. Anche con Milano, dove siamo stati raggiunti nel finale di partita e poi abbiamo ceduto al supplementare, avevamo visto un bella Virtus. Il pubblico urla "vi vogliamo così alla squadra"? Io voglio dire che abbiamo dei tifosi fantastici, che hanno fatto sentire tutto il proprio calore".

