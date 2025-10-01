Il circo entra al ' Il giardino dei sogni' una mattinata speciale per i bimbi
Riceviamo e pubblichiamo: “Lunedì è un giorno difficile, lo è per tutti, ma al nostro asilo ha avuto tutto un altro “colore”. Yna super sorpresa aspettava i nostri bambini, il circo. Due comici un po’ clown e giocolieri, ma soprattutto persone di un calore e professionalità più uniche che rare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: circo - entra
Entra nella magia del Circo Peppino Medini! Uno spettacolo che lascia senza fiato, tra risate, emozioni e pura meraviglia. Sant' Antonino di Susa dal 26 settembre al 5 Ottobre! Vi aspettiamo!! - facebook.com Vai su Facebook