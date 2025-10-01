Il cinque con Conte e l’urlo del Maradona | De Bruyne si prende Napoli
De Bruyne abbracciato dal Maradona in Napoli-Sporting: cos’è successo durante la sostituzione Kevin De Bruyne si prende Napoli in una notte magica, quella che conta un po’ di più rispetto a tutte le altre. Al ritorno in Champions al Maradona, il calciatore belga disputa la miglior partita da quando veste la maglia azzurra. Ovazione del Maradona per Kevin De Bruyne in Napoli-Sporting (ANSA) Il numero 11 del Napoli confeziona due assist, uno nel primo e uno nel secondo tempo. Entrambi per Hojlund. Ma soprattutto dà l’anima su ogni pallone in fase di pressione. E il tutto dopo la sostituzione della discordia a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: cinque - conte
Calenda: “Schlein succube di Conte. L’alleanza in Toscana l’ha rotta Giani: il Pd si è inchinato ai Cinque Stelle”
Conte non è felice, il Napoli ha subito cinque gol in tre partite (Gazzetta)
Regionali in Toscana, il Movimento cinque stelle e il sì a Giani. Perché Conte ora ha deciso di cedere e cosa c’entrano le altre sfide
Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha partecipato insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, all’evento “IDIA- IA per il bene comune”. #il - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni, cinque anni fa: «Conte a Domenica In? Siamo in Corea del Nord…» - X Vai su X