Il Cinema dell’Anima tra visioni e ospiti

Da oggi al 12 ottobre Perugia ospita la terza edizione del ‘Cinema dell’Anima’, festival organizzato dall’associazione “Liberare la Bellezza” con direzione artistica di Alberto Di Giglio e patrocinio della Diocesi e del Comune. Il programma prevede proiezioni, momenti culturali, incontri con registi e attori tra la Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile e il cinema Zenith. Si parte oggi alle 17 nella Sala San Francesco con il documentario “Teresa di Gesù Bambino e la scoperta del Volto santo” seguito alle 18.30 dal reading “Storia di un’anima” con l’attrice Marta Neri e il violino di Daniela Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

