Il Cinema dell’Anima tra visioni e ospiti
Da oggi al 12 ottobre Perugia ospita la terza edizione del ‘Cinema dell’Anima’, festival organizzato dall’associazione “Liberare la Bellezza” con direzione artistica di Alberto Di Giglio e patrocinio della Diocesi e del Comune. Il programma prevede proiezioni, momenti culturali, incontri con registi e attori tra la Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile e il cinema Zenith. Si parte oggi alle 17 nella Sala San Francesco con il documentario “Teresa di Gesù Bambino e la scoperta del Volto santo” seguito alle 18.30 dal reading “Storia di un’anima” con l’attrice Marta Neri e il violino di Daniela Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cinema - anima
"Il cinema è un regalo per l’anima". Fanelli lancia Venezia oltre le tensioni
Addio a Robert Redford, il fuorilegge elegante che ha riscritto l’anima del cinema americano
Emma Watson per la prima volta spiega perché ha deciso di abbandonare il mondo del cinema: una cosa le stava distruggendo l'anima
In occasione della terza edizione del Festival Cinema dell'Anima, il Cinema Zenith è lieto di ospitare domenica 5 Ottobre alle ore 17.30 il regista Luca Zingaretti che presenterà il film "La casa degli sguardi" e riceverà il premio Cinema dell'Anima 2025. La casa - facebook.com Vai su Facebook
#Cinema | "Keylor Navas, il portiere dell’anima" Stasera #6settembre in prima serata su #Tv2000 Canale 28 157 Sky L’eccezionale vicenda del portiere costaricano #KeylorNavas che partendo da umili origini è arrivato, grazie al suo talento e alla sua fe - X Vai su X
Il “Cinema dell’Anima“ tra visioni e ospiti - Da oggi al 12 ottobre Perugia ospita la terza edizione del ‘Cinema dell’Anima’, festival organizzato dall’associazione “Liberare la Bellezza” ... Riporta lanazione.it