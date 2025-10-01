Il cielo d' ottobre dipinge di grigio il Salento | l' ultimo bagliore prima della pioggia

1 ott 2025

Ottobre si spalanca con una quiete speciale, mentre un cielo cupo avvolge le campagne nel suo manto di nubi. Le nuvole grigie incombono sempre più vicine mentre l'atmosfera inizia il suo canto, preludio a una pioggia che accompagnerà le ore a venire. All'orizzonte, solo uno stralcio di luce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

