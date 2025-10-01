Il cibo unisce la solidarietà nutre asta di beneficenza di Slow Food per il popolo palestinese

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la raccolta fondi nata dalla collaborazione con ViniMilo a sostegno della popolazione palestinese: appuntamento domenica prossima alle 18.30 a Palazzo Scammacca del Murgo, con l'iniziativa di Slow Food Catania a sostegno della Palestina. Durante l'asta di beneficenza "Il cibo unisce, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cibo - unisce

“A cena con gli scrittori”: al via il format che unisce cibo e letteratura

Food: dal 6 agosto XIX Festa Antica Pizza Cilentana, cibo e cultura che unisce

Un evento culturale imperdibile che unisce arte, cultura, bellezza, buon cibo e persino giochi e botanica

Cerca Video su questo argomento: Cibo Unisce Solidariet224 Nutre