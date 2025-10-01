Il ceo di Ryanair O’Leary | In Europa presto falliranno altre compagnie EasyJet verrà smembrata Wizz Air non ha futuro

Michael O’Leary, ceo di Ryanair, non ha dubbi: presto, in Europa, altre compagnia aeree andranno in bancarotta. Intervistato dal Corriere della Sera, l’amministratore delegato della compagnia aerea low cost ha commentato il recente fallimento delle compagnie Play e Braathens affermando che presto anche altre compagnie andranno in bancarotta: “Direi nei prossimi mesi, man mano che ci avviciniamo all’inverno. Il problema in Europa è che ci sono molte compagnie che fingono di voler essere low cost, ma hanno una struttura dei costi elevata. Play non ha mai fatto utili. E ci saranno altri piccoli operatori che faranno fatica nel mercato. 🔗 Leggi su Tpi.it

