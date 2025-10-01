Il centrosinistra accende i motori per le regionali | c' è un nome non triestino più caldo di altri

Il prossimo 5 novembre la Corte costituzionale deciderà sul terzo mandato. La legge del Consiglio provinciale di Trento, promulgata lo scorso mese di aprile, aveva infatti portato da due a tre il limite dei mandati consecutivi per il presidente della Provincia. Ma la norma era stata impugnata dal. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: centrosinistra - accende

Il centrosinistra accende i motori per le regionali: c'è già un nome più caldo di altri

Il candidato del centrosinistra alla Regione denuncia: «Rubano il futuro ai giovani, tagliano fondi e tacciono sulla sanità. Il 5 e 6 ottobre mandiamoli a casa» - facebook.com Vai su Facebook

Da Lecce a Bari, è sfida: poker di candidati da Palazzo Carafa alle Regionali - In vista delle Regionali del 23 e 24 novembre, a Lecce assessori e consiglieri - Da quotidianodipuglia.it

Sondaggi politici Regionali Marche 2025/ Ricci a +1% su Acquaroli ma ‘Affidopoli’ inguaia il Centrosinistra - Un recupero durato mesi e che si manifesta nel lieve sorpasso del Centrosinistra sul Centrodestra in vista delle prossime Elezioni Regionali Marche 2025: i sondaggi politici prodotti da Izi per il ... Come scrive ilsussidiario.net