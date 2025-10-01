Il centrodestra tira la volata a Occhiuto
In Calabria, gli ultimi sondaggi davano l’uscente in vantaggio sullo sfidante Tridico. A Lamezia, dopo il comizio, vertice tra i leader della coalizione per scegliere i candidati mancanti. In Campania i veti incrociati rafforzano il prefetto Di Bari. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: centrodestra - tira
Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"
Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra
Verso le elezioni regionali, il Pd tira dritto su Decaro. E nel centrodestra spunta l'ipotesi Ventola (FdI)
IN VENETO SI VOTERÀ IL 23 E IL 24 NOVEMBRE 2025! Dopo mesi di tira e molla tutto interno al centrodestra, Luca Zaia ha firmato il decreto di indizione delle elezioni, che si terranno nell'ultima data utile. Nel 2010 Zaia è stato eletto per la prima volta Presid - facebook.com Vai su Facebook
Il centrodestra si prepara all'affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, alla Camera @Montecitorio per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Giorgia Meloni vuole onorare l'impegno assunto con gli elettore di ''liberare la mag - X Vai su X
Centrodestra compatto a Lamezia: sul palco arrivano i leader. Occhiuto: "Dobbiamo stravincere" - Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo salvini scendono in campo per sostenere il Governatore uscente che lancia stilettate all'avversario Tridico: "Amo questa Regione e ce l'ho nel cuore, ecco perch ... Secondo calabria.gazzettadelsud.it
Lamezia, tutto pronto per il grande evento del centrodestra a sostegno di Occhiuto - Appuntamento lunedì 30 alle 15 sul Corso Numistrano per la manifestazione elettorale in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre ... Segnala reggiotv.it