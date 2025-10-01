Il centrodestra tira la volata a Occhiuto

In Calabria, gli ultimi sondaggi davano l’uscente in vantaggio sullo sfidante Tridico. A Lamezia, dopo il comizio, vertice tra i leader della coalizione per scegliere i candidati mancanti. In Campania i veti incrociati rafforzano il prefetto Di Bari. 🔗 Leggi su Laverita.info

centrodestra tira volata occhiutoCentrodestra compatto a Lamezia: sul palco arrivano i leader. Occhiuto: "Dobbiamo stravincere" - Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo salvini scendono in campo per sostenere il Governatore uscente che lancia stilettate all'avversario Tridico: "Amo questa Regione e ce l'ho nel cuore, ecco perch ... Secondo calabria.gazzettadelsud.it

centrodestra tira volata occhiutoLamezia, tutto pronto per il grande evento del centrodestra a sostegno di Occhiuto - Appuntamento lunedì 30 alle 15 sul Corso Numistrano per la manifestazione elettorale in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre ... Segnala reggiotv.it

