Il Centro interculturale ‘Movimenti’ riapre le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua italiana per nuovi cittadini
Il Centro interculturale ‘Movimenti’, con sede in Corso Ubaldo Comandini 7, ha riaperto le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua italiana di livello base, rivolti ai nuovi cittadini residenti nel Comune di Cesena e nei Comuni dell’Unione Valle del Savio. Le lezioni si svolgeranno nei mesi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: centro - interculturale
Centro Interculturale Eufemia - facebook.com Vai su Facebook