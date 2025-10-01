Il voto nelle Marche ci trasmette alcune indicazioni politiche – precise e puntuali – che fanno riflettere. Almeno per chi non procede con le categorie del pregiudizio ideologico e del preconcetto personale. E, per fermarsi ad una di queste riflessioni – ovvero, dov’è e chi vota oggi il Centro – l’analisi è semplice e persin disarmante. Partendo, appunto, dal risultato regionale delle Marche. Dunque, la coalizione di centrodestra ha stravinto, com’era nelle previsioni del resto. Mentre il cosiddetto “campo largo”, “testardamente unitario” come recita con insistenza la segretaria del Pd Schlein, ha miseramente fallito. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Centro e l’offerta politica. Riflessione del post voto marchigiano di Giorgio Merlo