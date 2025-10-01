Il centro commerciale diventa un ring | arriva il trofeo Collestrada Boxing
Al centro commerciale Collestrada domenica 5 ottobre dalla 17 ci sarà la terza edizione del Trofeo “Collestrada Boxing”.Sul ring i pugili di Umbria, Marche, Lazio e Toscana. Novità di quest'anno il pugilato giovanile, con gli atleti Under 15 dell’Umbria che affronteranno i pari età provenienti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
