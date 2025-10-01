Il Castello dell’Amicizia | musica ed enogastronomia a sostegno dell' Autismo

Messinatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello dell’Amicizi’: una serata tra musica e buon cibo per sostenere le attività dei laboratori di inclusione socio lavorativi del Centro per l’Autismo di Nizza di Sicilia. L’evento, organizzato dal Comune di Nizza di Sicilia insieme all’associazione Anello del Nisi, si svolgerà sabato 4. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

