il caso democratico delle liste europee un anno dopo le elezioni del 2024

1 ott 2025

A oltre un anno dalle elezioni europee del giugno 2024, un gruppo di cinque tra ex e attuali eurodeputati appartenenti alle tre forze europeiste del Parlamento europeo (PPE, S&S e Renew Europe) rilancia con forza la battaglia per l’introduzione delle liste transnazionali. Nell’editoriale i firmatari sottolineano che senza un’autentica dimensione europea del voto continuerà a mancare un vero spazio democratico comune. Infatti, l’introduzione di liste europee “non è soltanto una questione di simbolica europeizzazione”, ma “necessaria per la nascita di un vero demos europeo”. È trascorso poco più di un anno dalle elezioni europee del 2024 e, ancora una volta, i risultati hanno confermato una tendenza ostinata: una dimensione europea insufficiente del processo elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

