Il caso dell'Unabomber italiano | le indagini e l'archiviazione senza un colpevole

Tra il 1993 e il 2007 il Nord-Est Italia fu scosso da una serie di attentati esplosivi attribuiti all'Unabomber italiano. Mai identificato, il colpevole colpiva con ordigni nascosti in oggetti comuni, generando un clima di terrore nel Paese di quegli anni. A lui è dedicata la serie Sky "Fantasma – Il caso Unabomber" uscita martedì 30 settembre. Il caso è stato definitivamente archiviato nel 2023: i reati sono caduti in prescrizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it