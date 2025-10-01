Il cardinale Pizzaballa insieme a un bimbo palestinese | il nuovo murale di Palombo sulla residenza di Delpini

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa con le mani rivolte al cielo. Sotto di lui un bambino, con il volto scavato, che indossa una maglia con la bandiera della Palestina. In mano una ciotola vuota, sotto di lui diversi teschi. Si tratta del nuovo murale dell'artista aleXsandro Palombo apparso a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: cardinale - pizzaballa

Tajani: “Cardinale Pizzaballa in missione a Gaza con 500 tonnellate di aiuti”

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti. Tajani: “Israele fermi i raid”. Nella Striscia in mattinata altri 14 morti

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti dopo il raid sulla chiesa. Tajani: “Israele fermi le operazioni militari”

La flottilla non vuole consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa ma si ostina a voler sfondare il blocco navale israeliano. Tutto ciò dimostra che il vero obiettivo di quella missione è meramente politico e non umanitario. - facebook.com Vai su Facebook

Riccardo Molinari: La flottilla non vuole consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa ma si ostina a voler sfondare il blocco navale israeliano. Tutto ciò dimostra che il vero obiettivo di quella missione è meramente politico e non umanitario. - X Vai su X

Il cardinale Pizzaballa insieme a un bimbo palestinese: il nuovo murale di Palombo sulla residenza di Delpini - Sotto di lui un bambino, con il volto scavato, che indossa una maglia con la bandiera della Palestina. Scrive milanotoday.it

Festival di Open, il cardinale Pizzaballa: «Israele si percepisce come unica vittima, non ha visione lucida del futuro» – Il video - Un intervento duro e lucido del patriarca di Gerusalemme sulla guerra in Medio Oriente e sulle prospettive di pace ... Come scrive msn.com