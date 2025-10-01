Il genio di Raffaello (molto più presente di quanto si pensasse) e la qualità raffinata della sua bottega in un percorso che intreccia emozioni, meraviglie, spiritualità profonda e identità cittadina. E’ davvero un evento denso di significati “L‘atteso ritorno. Raffaello per Monteluce dai Musei Vaticani“, la mostra organizzata e curata dall’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e dai Musei Vaticani, che da oggi al 7 gennaio si può ammirare al Museo del Capitolo della Cattedrale, all’Isola di San Lorenzo. Un evento perché – dopo 200 anni di assenza per le requisizioni napoleoniche del 1797 – segna il ritorno a Perugia dell’Incoronazione della Vergine, commissionata a Raffaello Sanzio nel 1505 dalle Clarisse di Santa Maria di Monteluce e portata a compimento nel 1525, cinque anni dopo la sua morte, dagli allievi Giulio Romano e Giovan Francesco Penni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il capolavoro a Perugia . Raffaello torna a casa dai Musei Vaticani