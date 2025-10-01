Il campo largo e la moltiplicazione di leader surrogati

Se c’è una costante a destra – fra incomprensioni sulla politica estera, gli “extraprofitti” delle banche da tassare, chi candidare in Veneto come successore di Luca Zaia e tanti altri dossier che animano lo spazio pubblico di Palazzo Chigi – è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è l’adulta nella stanza, il collante di una maggioranza di governo che sarebbe altrimenti andata a farsi un giro da tempo. Meloni è ciò che manca al centrosinistra e al campo largo (CL): una leadership riconosciuta, un elemento di stabilizzazione, la garanzia che gli elementi di frizione possano essere riassorbiti da chi è a capo di un partito o di una coalizione in virtù del proprio  charisma  e del proprio ruolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

