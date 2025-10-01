Il campo largo e la moltiplicazione di leader surrogati

Se c’è una costante a destra – fra incomprensioni sulla politica estera, gli “extraprofitti” delle banche da tassare, chi candidare in Veneto come successore di Luca Zaia e tanti altri dossier che animano lo spazio pubblico di Palazzo Chigi – è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è l’adulta nella stanza, il collante di una maggioranza di governo che sarebbe altrimenti andata a farsi un giro da tempo. Meloni è ciò che manca al centrosinistra e al campo largo (CL): una leadership riconosciuta, un elemento di stabilizzazione, la garanzia che gli elementi di frizione possano essere riassorbiti da chi è a capo di un partito o di una coalizione in virtù del proprio charisma e del proprio ruolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il campo largo e la moltiplicazione di leader surrogati

In questa notizia si parla di: campo - largo

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”

Regionali, Vendola e la Puglia: “Le baruffe? Superate. Il campo largo è solido”

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Nelle Marche il campo largo è rimasto molto al di sotto del Quorum Boccia. https://ilfoglio.it/politica/2025/10/01/news/marche-il-fu-ohio-d-italia-da-bersani-a-boccia-cosa-manca-all-analisi-della-sconfitta-del-pd-8146598/… - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI MARCHE. LA VITTORIA DEL CDX SUL CAMPO LARGO. RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA FRANCESCO ACQUAROLI. - facebook.com Vai su Facebook

Calenda: “Azzerare il campo largo e ripartire daccapo” - Gli elettori liberaldemocratici non votano coalizioni pasticciate. Riporta agenzianova.com

Sondaggi politici 2025/ Campo largo 49% pari col Centrodestra ma è diviso. Leader Pd, Salis straccia Schlein - campo largo verso il 2027: calo FdI, dem col rebus Schlein e "l'ipotesi" Silvia Salis da Genova IL CALO DI PD E FDI E LA CRESCITA DI LEGA E M5S: ... ilsussidiario.net scrive