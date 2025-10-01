Il cadavere della 13enne Celeste Rivas era nell’auto del cantante D4vd da settimane | le novità emerse dalle indagini

Il corpo decomposto di Celeste Rivas Hernandez era lì da settimane. Secondo quanto ha riferito la Polizia di Los Angeles il corpo senza vita, in decomposizione, chiuso dentro a un sacco della 13enne scomparsa due anni fa, e ritrovato nel portabagagli dell’auto del cantante americano D4vd a fine agosto 2025, era lì da parecchio tempo. Difficile capire il giorno esatto della morte, ma perlomeno gli investigatori stanno iniziando a mettere qualche punto fermo nella tragica vicenda di Celeste Rivas Hernandez. La scomparsa della ragazzina era stata denunciata dai genitori tre volte: la prima il 4 aprile del 2024 e poi altre due volte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

