Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un' auto distrutta da un incendio

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in un'auto distrutta da un incendio. Il macabro rinvenimento nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, a Monte Compatri, alle porte di Roma.Incendio di un'auto a Monte CompatriLa chiamata al 112 è arrivata per una vettura in fiamme in via Acqua Felice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

