Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un' auto distrutta da un incendio
Un cadavere carbonizzato è stato trovato in un'auto distrutta da un incendio. Il macabro rinvenimento nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, a Monte Compatri, alle porte di Roma.Incendio di un'auto a Monte CompatriLa chiamata al 112 è arrivata per una vettura in fiamme in via Acqua Felice. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L'uomo trovato carbonizzato in casa: ucciso con 30 coltellate, poi l'incendio per eliminarlo. Nel commando anche una donna - Svolta nelle indagini sulla morte di Hayati Aroyo, trovato cadavere il 23 luglio scorso in un appartamento del Milanese. Da today.it
Uccisero un uomo e diedero fuoco al cadavere: tra i tre fermati anche una donna - Svolta nel caso dell'omicidio del 23 luglio a Sesto San Giovanni, dove fu trovato il corpo di un italiano di origine turca carborizzato in un appartamento. Come scrive affaritaliani.it