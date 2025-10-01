Il Buscherini-Beach Tennis Talent conquista la fase regionale di serie C
La squadra BuscheriniBeach Tennis Talent ha conquistato la fase regionale di serie C. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo giovane e motivato, cresciuto negli spazi del centro sportivo forlivese. Il Buscherini, negli ultimi anni, è diventato non solo punto di riferimento per il calcio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
