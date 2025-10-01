Il blitz le donne ai vertici del clan | Gestivano spaccio e contabilità

Quotidianodipuglia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?operazione?Pit Bull? dei carabinieri, che ha portato a 18 arresti e 33 indagati nel clan Vacca, non ha solo decapitato una rinnovata cellula della Sacra Corona Unita nel basso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il blitz le donne ai vertici del clan gestivano spaccio e contabilit224

© Quotidianodipuglia.it - Il blitz, le donne ai vertici del clan: «Gestivano spaccio e contabilità»

In questa notizia si parla di: blitz - donne

Sfruttamento della prostituzione, blitz dei carabinieri: arresti a Cerignola, almeno 5 le donne-schiave

Blitz a Erba nella fabbrica dormitorio dove si cucivano vestiti: donne e neonati costretti a vivere nel degrado

Blitz nella fabbrica dormitorio: donne e neonati costretti a vivere nel degrado

blitz donne vertici clanBlitz "Pit Bull", arrestati 18 mafiosi: il ruolo chiave di 6 donne, in manette anche Vito Paolo Vacca - Maxi blitz dei Carabinieri nel basso Salento: 18 arresti e sequestri di droga e armi contro un clan mafioso legato alla Sacra Corona Unita. Si legge su virgilio.it

blitz donne vertici clanLecce, maxi blitz contro il clan del basso Salento: 17 arresti e sequestri di droga - Maxi operazione antimafia nel Salento: 110 carabinieri impegnati tra Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. trmtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blitz Donne Vertici Clan