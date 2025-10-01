Il bergamasco Dario Crippa sulla Flotilla | Sosteneteci sono le ore più importanti

Bergamonews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sosteneteci, sono le ore più importanti”. Così Dario Crippa, 25enne bergamasco salpato con le barche italiane della Global Sumud Flotilla per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza, invita tutti quanti a continuare a far sentire sostegno e vicinanza a questa missione che sta volgendo nelle sue fasi più delicate. “La scorsa notte – spiega – io e gli altri compagni della Flotilla siamo rimasti svegli. Le forze navali israeliane ci hanno approcciato e ovviamente non siamo riusciti a dormire. Un sottomarino e una motovedetta hanno prima aggirato la nave capofila (Alma, l’ammiraglia, ndr) e poi hanno traghettizzato la seconda imponendole di compiere rotte evasive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

