Il basket di Crujiff e una servant leadership | perché l' Italia ha scelto Luca Banchi
Quella di Banchi sarà una Nazionale fresca, esplosiva, piena di giocatori capaci di rendere l’azzurro un orgoglio. Con un ct che sa essere ruvido, spiccio, risolutivo e che "non sta mai sopra i giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
