Il basket di Crujiff e una servant leadership | perché l' Italia ha scelto Luca Banchi

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di Banchi sarà una Nazionale fresca, esplosiva, piena di giocatori capaci di rendere l’azzurro un orgoglio. Con un ct che sa essere ruvido, spiccio, risolutivo e che "non sta mai sopra i giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il basket di crujiff e una servant leadership perch233 l italia ha scelto luca banchi

© Gazzetta.it - Il basket di Crujiff e una "servant leadership": perché l'Italia ha scelto Luca Banchi

In questa notizia si parla di: basket - crujiff

Basket, esperienza e leadership per le Panthers Roseto: arriva il centro Giorgia Manfrè - Classe 1992, Giorgia è un centro di 185 centimetri, cresciuta nel Green Basket Palermo e con una decennale carriera in Serie A2 vestendo le maglie di Salerno, San Salvatore Selargius, Orvieto, San ... Come scrive abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Crujiff Servant Leadership