Il 6 ottobre a Livorno la presentazione del Quaderno del Circolo Rosselli
Livorno, 1 ottobre 2025 – Il ruolo di Livorno in Toscana sarà al centro della presentazione dell Quaderno del Circolo Rosselli “Toscana Regione d'Italia”, diretto da Valdo Spini: l'evento si terrà il 6 ottobre alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Livorno in via di Franco 12. Parteciperanno il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli Valdo Spini. Interverranno Alessandro Franchi, Antonio Costantino, Diletta Fallani. Modererà l’incontro Franco Marianelli, firma de Il Tirreno. Nel Quaderno si trovano all'interno saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - livorno
