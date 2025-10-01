Il 4 ottobre sarà la Festa nazionale di San Francesco
Con l'ok definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 settembre. La nuova festa, approvata con voti bipartisan. Un " segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale", dichiara la premier Giorgia Meloni accogliendo con "gioia e soddisfazione" il via libera del Senato. "Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: ottobre - festa
Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
La Democrazia Cristiana sceglie Ribera: dal 3 al 5 ottobre torna la Festa dell’amicizia
Festa del volontariato della Protezione Civile comunale, sabato 25 ottobre al Giardino dell’Orticoltura Negli ultimi anni ed in ogni situazione, la Protezione Civile del Comune di Firenze, con i volontari e le volontarie, ha offerto un grande supporto durante l’e - facebook.com Vai su Facebook
Il 4 ottobre festa nazionale? @Patty_LAbbate: su pace e ambiente, San Francesco non rimarrebbe spettatore Il Governo celebra il santo di Assisi, ma non ne segue davvero l’esempio - X Vai su X
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Si legge su fanpage.it
San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre diventa festa nazionale: cosa significa e quando entra in vigore - Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. msn.com scrive