Il 4 ottobre sarà la Festa nazionale di San Francesco

Agi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'ok definitivo, in sede deliberante, della  commissione Affari costituzionali  del  Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora  San Francesco D'Assisi, torna ad essere  festa nazionale  per legge. La  Camera  aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 settembre. La nuova  festa, approvata con voti bipartisan. Un " segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale", dichiara la premier Giorgia Meloni accogliendo con "gioia e soddisfazione" il via libera del Senato.  "Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. 🔗 Leggi su Agi.it

