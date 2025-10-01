Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco ok del Senato alla legge | quando entra in vigore

Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d'Assisi. Il testo già approvato alla Camera è legge. Già dal 2026 il 4 ottobre sarà festivo ma poiché nel calendario cade di domenica, gli effetti di questa novità potranno sentirsi davvero nel 2027.

