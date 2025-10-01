Il 4 ottobre sarà la Festa nazionale di San Francesco
Con l'ok definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 settembre. La nuova festa, approvata con voti bipartisan. Un " segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale", dichiara la premier Giorgia Meloni accogliendo con "gioia e soddisfazione" il via libera del Senato. "Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. 🔗 Leggi su Agi.it
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... Si legge su ilpost.it
