Il 4 ottobre sarà festa nazionale | via libera definitivo dal Parlamento Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale dedicata a San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. La decisione arriva attraverso il voto della commissione Affari costituzionali in sede deliberante, introducendo una giornata celebrativa che mancava dal calendario italiano da cinquant'anni. L'iniziativa assume particolare significato in vista del 2026, anno in cui ricorre l'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - festa

Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

La Democrazia Cristiana sceglie Ribera: dal 3 al 5 ottobre torna la Festa dell’amicizia

4 ottobre sar224 festaIl 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Da fanpage.it

4 ottobre sar224 festaVia libera definitivo dal Senato: il 4 ottobre diventa festa nazionale - Con l’ok definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno d in cui si commemora San Francesco D’Assisi, torna ad essere festa nazionale per leg ... Riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: 4 Ottobre Sar224 Festa