Il 4 ottobre diventa festa nazionale | è legge Ecco da quando non si lavorerà a San Francesco
Roma, 1° ottobre 2025 - Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera. Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il "valore simbolico" del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. Fra un anno dunque entreranno in vigore gli orari festivi nei luoghi di lavoro e i divieti di compiere determinati atti giuridici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
