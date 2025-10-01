Il 21enne che ha torturato e violentato la ex era appena uscito dal carcere | la giovane rischia di perdere l'occhio

Esponente di una nota famiglia criminale di Latina, G. D. R. è il figlio della donna ritenuta essere la mandante dell'omicidio di Paolo Celani, ucciso nel 2010. 🔗 Leggi su Fanpage.it

