Il 21 novembre arriva Cremonini Live25 l’album dal vivo che racconta l’anno d’oro di Cesare Cremonini

Il 2025 on si è ancora concluso, ma è stato un anno decisamente da ricordare per Cesare Cremonini. Con oltre seicentomila biglietti venduti negli stadi, il tour del cantautore bolognese è stato un successo da tutto esaurito, oltre che un esplosione di energia che ha riunito generazioni diverse, accomunate dalla passione per la sua musica. Ciliegina sulla torta, il singolo Ora che non ho più te, fiore all’occhiello del disco Alaska Baby, è rimasto per oltre un anno in classifica FIMI, conquistando un doppio Platino, cento milioni di stream e cinquanta milioni di visualizzazioni. A sugellare la magia di questi ultimi mesi sarà l’album dal vivo Cremonini Live25, in uscita il 21 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

