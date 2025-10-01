Il 2 ottobre si celebrano i nonni La Cisl | Li chiamiamo pilastri ma non possiamo lasciarli soli
"Il 2 ottobre, Festa dei Nonni, rappresenta ogni anno un’occasione speciale per celebrare chi è al centro delle famiglie italiane. I nonni non sono solo affetto e memoria: offrono tempo, sostegno, esperienza, cura e presenza. Accudiscono i nipoti, accompagnano le famiglie nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cinque feste popolari che celebrano il folclore toscano: il programma del 4 e 5 ottobre
In ottobre a Castiglione Tinella si celebrano la poesia e la vendemmia con il ritorno, domenica 5, di “Verrà Scalza - La Festa della Vendemmia” - facebook.com Vai su Facebook
Il 2 ottobre in Italia è la giornata dei nonni - Sono circa 12 milioni i nonni in Italia che si celebrano il 2 ottobre per la giornata nazionale dei nonni. Si legge su r101.it
Mediaset, al via la campagna per la Festa dei Nonni 2025 - In occasione della Festa dei Nonni – che si celebra giovedì 2 ottobre – Mediaset lancia la campagna istituzionale “Chiamali come vuoi, amali più ... Segnala engage.it