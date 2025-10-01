Il 2 ottobre si celebrano i nonni La Cisl | Li chiamiamo pilastri ma non possiamo lasciarli soli
"Il 2 ottobre, Festa dei Nonni, rappresenta ogni anno un’occasione speciale per celebrare chi è al centro delle famiglie italiane. I nonni non sono solo affetto e memoria: offrono tempo, sostegno, esperienza, cura e presenza. Accudiscono i nipoti, accompagnano le famiglie nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Cinque feste popolari che celebrano il folclore toscano: il programma del 4 e 5 ottobre
Il 2 ottobre si celebrano i nonni. La Cisl: "Li chiamiamo pilastri, ma non possiamo lasciarli soli"
La Promessa anticipazioni 2 ottobre: Jana e Manuel celebrano un matrimonio simbolico
In ottobre a Castiglione Tinella si celebrano la poesia e la vendemmia con il ritorno, domenica 5, di “Verrà Scalza - La Festa della Vendemmia” - facebook.com Vai su Facebook
Festa dei nonni 2025, le frasi di auguri più belle ed emozionanti per il 2 ottobre - Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, si celebra la Festa dei nonni: abbiamo raccolto alcune frasi, citazioni e aforismi da dedicare in questa giornata ... fanpage.it scrive
2 ottobre, l’abbraccio della Toscana ai suoi nonni - Ogni anno, il 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza che nel corso del tempo ha acquisito un’importanza crescente, diventa ... Secondo lanazione.it