Il 16 maggio sarà la Giornata nazionale contro il body shaming | il Senato ha approvato il disegno di legge
D’ora in avanti, il 16 maggio sarà la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, il body shaming. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge. Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per maltrattamenti familiari decisa dalla Corte d’Appello di Venezia contro un padre accusato di aver verbalmente umiliato la figlia undicenne con frasi denigratorie. Il colore simbolo di questa giornata celebrativa sarà il fucsia, scelto “per rappresentare l’ottimismo dinamico e l’evoluzione personale che porta all’affermazione di se stessi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: maggio - giornata
Approvata alla Camera la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi: il 3 maggio per ricordare la libertà di stampa
Lega Pro seconda giornata il Crotone annienta in trasferta la Team Altamura con la doppietta di Maggio e gol di Gomez e Murano
12 maggio 2024 Giornata Mondiale della FIBROMIALGIA. - facebook.com Vai su Facebook