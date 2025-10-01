Il 16 e 17 ottobre Sud Innovation Summit a Messina focus sull' AI

Milano, 1 ott. (askanews) - Il 16 e 17 ottobre torna a Messina il Sud Innovation Summit, appuntamento giunto alla terza edizione che punta a rendere il Mezzogiorno un laboratorio di trasformazione tecnologica e sociale. Due giorni di confronto aperto e multidisciplinare tra relatori di rilievo internazionale, startup, imprese, università e istituzioni che quest'anno avrà al centro l'impatto dell'intelligenza artificiale su settori chiave dell'economia e della società. "L'intelligenza artificiale - osserva Roberto Ruggeri, presidente di Sud Innovation APS e fondatore del Summit - è un amplificatore e specie al Sud, dove ci sono dei problemi evidenti, può aiutare alla risoluzione degli stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

