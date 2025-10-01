Il 16 e 17 ottobre Sud Innovation Summit a Messina focus sull' AI
Milano, 1 ott. (askanews) - Il 16 e 17 ottobre torna a Messina il Sud Innovation Summit, appuntamento giunto alla terza edizione che punta a rendere il Mezzogiorno un laboratorio di trasformazione tecnologica e sociale. Due giorni di confronto aperto e multidisciplinare tra relatori di rilievo internazionale, startup, imprese, università e istituzioni che quest'anno avrà al centro l'impatto dell'intelligenza artificiale su settori chiave dell'economia e della società. "L'intelligenza artificiale - osserva Roberto Ruggeri, presidente di Sud Innovation APS e fondatore del Summit - è un amplificatore e specie al Sud, dove ci sono dei problemi evidenti, può aiutare alla risoluzione degli stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ottobre - innovation
Digital Innovation Days 2025: l’appuntamento con l’innovazione torna a Milano l’8 e il 9 ottobre
The Innovation Group Events. . TIG – The Innovation Group ti invita alla Milano Digital Week: dall’1 al 5 ottobre 2025, la città si accende di eventi, incontri e idee dedicati all’innovazione, alla tecnologia e alla cultura digitale. TIG organizza due conferenze istituz - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre si terrà l’Italian Energy Summit 2025. Il convegno avrà luogo a Milano a Palazzo Mezzanotte ma sarà possibile seguirlo anche online. Scopri di più sul programma delle giornate ow.ly/tlph50WXp8n - X Vai su X
Il 16 e 17 ottobre Sud Innovation Summit a Messina, focus sull’AI - (askanews) – Il 16 e 17 ottobre torna a Messina il Sud Innovation Summit, appuntamento giunto alla terza edizione che punta a rendere il Mezzogiorno un laboratorio di trasformazione tec ... askanews.it scrive
Sud Innovation Summit, a Messina il 16 e 17 ottobre 2025 - La terza edizione dell'evento porta nella città dello Stretto grandi aziende, startup, istituzioni, investitori ... startupbusiness.it scrive