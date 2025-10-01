il 1° ottobre del 1976 debuttò Candy Candy | La Storia di un Successo Lunga Oltre 40 Anni Tra Manga Anime e Controversie Legali
Il celebre cartone animato, nato dal manga shojo di Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, è arrivato in Italia nel 1980 diventando un’icona dell’intrattenimento popolare. Candy Candy: Da Romanzo a Icona Pop “Candy è poesia” recita la sua celebre sigla italiana, e per milioni di fan è proprio così. La storia di Candy Candy nasce nei . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: ottobre - debutt
#Renault5 #Turbo3E farà il suo debutto mondiale su strada a partire dal 5 ottobre, durante la 25a edizione del Tour de Corse Historique, in omaggio alla #Renault Maxi 5 Turbo, un'icona dei rally degli anni '80, che a sua volta parteciperà alla leggendaria gara - facebook.com Vai su Facebook