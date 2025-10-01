III edizione della rassegna di teatro civile del Themis Festival Legalitria al via con Ettore Bassi in ' Il sindaco Pescatore'
Dal 13 ottobre 2025 prende il via la III edizione della rassegna di teatro civile nell’ambito del Themis Festival promosso da Legalitria Aps a Locorotondo. Legalità, diritti, parità di genere, racconti di cittadini sconosciuti che hanno pagato con la vita le loro scelte di libertà: sono i temi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
