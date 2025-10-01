Ieri era solo mia figlia oggi è una dea | bimba di 2 anni diventa la nuova divinità vivente del Nepal

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Kathmandu per celebrare un evento straordinario: l’insediamento di Aryatara Shakya, una bambina di soli 2 anni, come nuova Kumari del Nepal, la dea vivente venerata sia dagli induisti che dai buddisti. La cerimonia, avvenuta martedì 30 settembre durante l’ottavo giorno del festival indù Dashain, ha segnato l’inizio di una nuova fase nella vita della piccola, che lascerà la sua famiglia per trasferirsi nel tempio-palazzo Kumari Ghar, dove risiederà per diversi anni. Ieri era solo mia figlia, oggi è una dea. Mia moglie durante la gravidanza sognava che fosse una divinità, e sapevamo che sarebbe stata qualcuno di molto speciale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

