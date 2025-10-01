Ictus trattamento rivoluzionario al Gravina di Caltagirone | paziente salvata con il tenecteplase

All’Ospedale “Gravina” di Caltagirone, per la prima volta in Sicilia, somministrato con successo il tenecteplase, farmaco innovativo contro l’ictus ischemico acuto. Il trattamento è stato eseguito nella Stroke Unit del presidio calatino. La terapia con questo fibrinolitico di nuova generazione è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

