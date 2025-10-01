Icop fa boom | ricavi raddoppiati utile netto +47% e backlog oltre 1,4 miliardi

Numeri da record per Icop, realtà friulana leader nell’ingegneria del sottosuolo e nelle fondazioni speciali, che ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2025. Il valore della produzione ha superato i 160 milioni di euro, con un balzo del 104% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

