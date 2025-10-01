Iaia su dichiarazioni Angolano | Politica dei no a tutto affossa Taranto

Tarantini Time Quotidiano “Leggo con stupore le dichiarazioni di esponenti del M5S e del centro sinistra in merito alla decisione di RENEXIA di non investire più a Taranto. Questi attribuiscono, tanto per cambiare, la responsabilità al Governo strumentalizzando per fini politici la questione. La verità, purtroppo, è un’altra ed è rappresentata dal fatto che Tarano è oramai -da anni- ostaggio delle politiche dei “NO” a tutto e tutti. Questo quadro è chiaro anche a chi avrebbe voglia e coraggio di investire nel nostro territorio, ma poi non lo fa per il timore del contesto non favorevole. Questa è la realtà che molti fanno finta di non vedere, ma che purtroppo esiste. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

