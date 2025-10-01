I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre la lista completa in Pdf

Roma, 30 settembre 2025 – Un’intera giornata di mobilitazione che mette a rischio la circolazione ferroviaria nazionale, con viaggiatori costretti a riorganizzare spostamenti e coincidenze. Un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025, i lavoratori del Gruppo FS – Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – aderiranno alla mobilitazione proclamata dal sindacato SiCobas. La protesta avrà inevitabili ripercussioni su treni regionali e a lunga percorrenza, con servizi ridotti e garantiti solo in specifiche fasce orarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf

